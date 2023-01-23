『かごバッグ レディース ペーパーラフィア 調 ショルダー バッグ 持ち手つき ナチュラル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 17時 49分に出品され03月31日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
かごバッグ レディース ペーパーラフィア 調 ショルダー バッグ 持ち手つき ナチュラル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: ナイロン
・仕様： 外側 ポケット×1、内側 ファスナー収納×1、小物ポケット×2、マグネットホック開閉
・留め具の種類: ファスナー， マグネット
・素材： 本体：ペーパーラフィア 内布：ナイロン 持ち手：天然木 部分使い：合皮
・表地: ペーパーラフィア
・高さ（持ち手含まず）： 29cm 巾： 34cm マチ： 0cm 持ち手高さ： 10cm ショルダー高さ： 75〜135cm（調整可能）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8146円
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