『CAPTAIN FIN キャプテンフィン Alex Knost SUNSHINE アレックス・ノスト サンシャイン 10.0 ロングボード用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 27分に出品され03月20日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAPTAIN FIN キャプテンフィン Alex Knost SUNSHINE アレックス・ノスト サンシャイン 10.0 ロングボード用
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
274 入札履歴
終了
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