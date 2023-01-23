『プラチナ 900 薄型6本爪 ピアス 両耳用 4mm ブルートパーズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 14分に出品され04月11日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

プラチナ 900 薄型6本爪 ピアス 両耳用 4mm ブルートパーズ



【商品説明】

・サイズ 縦 4.2mm x 横 4.2mm ポスト直径0.65mm長さ約10mm 重さ約0.1g(片方の重さ)

・シリコンキャッチ付 ダブルロックキャッチ等は別売りです。

・プラチナ900(Pt900)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ プラチナ

900

薄型6本爪

ピアス

両耳用

4mm

ブルートパーズ