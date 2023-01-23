『プラチナ 900 薄型6本爪 ピアス 両耳用 4mm ブルートパーズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 14分に出品され04月11日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ 900 薄型6本爪 ピアス 両耳用 4mm ブルートパーズ
【商品説明】
・サイズ 縦 4.2mm x 横 4.2mm ポスト直径0.65mm長さ約10mm 重さ約0.1g(片方の重さ)
・シリコンキャッチ付 ダブルロックキャッチ等は別売りです。
・プラチナ900(Pt900)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
615 入札履歴
終了
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