『StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 49分に出品され03月21日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne



【商品説明】

・Staunton 磁気チェスピースはブラウン/イエローのポリッシュウッド製です。 チェス自体は、ピースを保持するためのフォールド内に切り抜きスペースがあります。

・StonKraft Chessで検索して他のサイズもすべてご確認ください (21x21、18x18、16x16、15x15、12x12、10x10、7x7)

・確かな品質と安心のために、stonkraft からのみご購入ください。 購入したチェスを、付属の写真と比較してください。



【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 33.27 cm

奥行 : 33.27 cm

重量 : 1.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ StonKraft

木製チェス盤ゲームセット

マグネット付き

非折りたたみ時30X30cm

（12x12インチ）

引出し付き

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Magne