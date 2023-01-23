『StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 49分に出品され03月21日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne
【商品説明】
・Staunton 磁気チェスピースはブラウン/イエローのポリッシュウッド製です。 チェス自体は、ピースを保持するためのフォールド内に切り抜きスペースがあります。
・StonKraft Chessで検索して他のサイズもすべてご確認ください (21x21、18x18、16x16、15x15、12x12、10x10、7x7)
・確かな品質と安心のために、stonkraft からのみご購入ください。 購入したチェスを、付属の写真と比較してください。
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 33.27 cm
奥行 : 33.27 cm
重量 : 1.79 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8141円
754 入札履歴
終了
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