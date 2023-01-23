『エアウォーク リュック 傘装着リュック A2153012 BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 25分に出品され04月21日 05時 25分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアウォーク リュック 傘装着リュック A2153012 BK
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ49cmxヨコ33cmxマチ17cm
・ポケットの数:11(外側4/内側7)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:740g
・非防水
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 45.29 cm
奥行 : 55.20 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8139円
46 入札履歴
終了
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