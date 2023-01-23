『エアウォーク リュック 傘装着リュック A2153012 BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 25分に出品され04月21日 05時 25分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エアウォーク リュック 傘装着リュック A2153012 BK



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ49cmxヨコ33cmxマチ17cm

・ポケットの数:11(外側4/内側7)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:740g

・非防水



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 45.29 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エアウォーク

リュック

傘装着リュック

A2153012

BK