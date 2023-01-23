『アート・クラフト・ホビー つくるんです?日本公式販売日本語説明書付Robotime 3D ウッドパズル オーナメントシリーズ (アースランプ)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 52分に出品され03月19日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
つくるんです?日本公式販売日本語説明書付Robotime 3D ウッドパズル オーナメントシリーズ (アースランプ)
【商品説明】
・ピース数：180｜付属品：サンドペーパー・USBケーブル｜製造：中国製
・嬉しい日本語説明書付｜安心コールサポート対応
・完成サイズ：W203×D167×H293mm｜製作時間目安：4.5時間｜対象年齢：14歳以上推奨
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 23.30 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8137円
918 入札履歴
終了
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