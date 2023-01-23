『TOMIX Nゲージ EF66-0形 前期型・ひさし付 7142 鉄道模型 電気機関車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 14時 07分に出品され03月17日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
TOMIX Nゲージ EF66-0形 前期型・ひさし付 7142 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・JR西日本商品化許諾申請中 JR貨物承認申請中
・再設計による実感的な車体形状を再現。
・原産国:日本
・配管付きダミーカプラーを再現。
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
TOMIX Nゲージ EF66-0形 前期型・ひさし付 7142 鉄道模型 電気機関車
¥ 8130
TOMIX Nゲージ JR EF81形電気機関車 長岡運転所 ローズ ひさし付 7152 鉄道模型 電気機関車
¥ 8130
KATO Nゲージ 225系100番台 新快速 4両セット 10-1440 鉄道模型 電車
¥ 8129
KATO Nゲージ 225系100番台 新快速 4両セット 10-1440 鉄道模型 電車
¥ 8129
Nゲージ 3029 ED75 耐寒形
¥ 8129
KATO Nゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット 3両 10-1663 鉄道模型 電車
¥ 8129
KATO Nゲージ 521系 3次車 2両セット 10-1396 鉄道模型 電車
¥ 8128
KATO Nゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット 3両 10-1663 鉄道模型 電車
¥ 8128
プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット
¥ 8127
KATO【10-1782】383系「しなの」 4両増結セット
¥ 8127
BRIO WORLD ( ブリオ ワールド)カーゴトンネル8字セット全26ピース 33913 対象年齢 3歳~ ( 電動車両 電車 おもちゃ
¥ 8127
TOMIX Nゲージ JR 14・50系 八甲田 MOTOトレイン 増結セットB 98743 鉄道模型 客車
¥ 8127
KATO HOゲージ オハフ33 茶 1-514 鉄道模型 客車
¥ 8126
TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車
¥ 8126
KATO Nゲージ EF66 100番台 3046-1 鉄道模型 電気機関車
¥ 8125
Hape(ハペ) さかみちシティレールセット E3730
¥ 8125
Hape(ハペ) さかみちシティレールセット E3730
¥ 8125
PECO HOゲージ コード8ポイント・右(エレクトロフログ) 鉄道模型用品 PESL-E8381
¥ 8125
落札価格8131円
40 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！