TOMIX Nゲージ EF66-0形 前期型・ひさし付 7142 鉄道模型 電気機関車【2025年度カレンダ】

商品情報

その他鉄道模型

【商品名】

TOMIX Nゲージ EF66-0形 前期型・ひさし付 7142 鉄道模型 電気機関車

【商品説明】

・JR西日本商品化許諾申請中 JR貨物承認申請中

・再設計による実感的な車体形状を再現。

・原産国:日本

・配管付きダミーカプラーを再現。

【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。

同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。

輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。