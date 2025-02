BD/ASIAN KUNG-FU GENERATION/映像作品..(本編ディスク+特典ディスク) (初回生産限定盤)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ASIAN KUNG-FU GENERATION (ASIAN KUNG-FU GENERATION)

2022年12月28日 発売





BD:1

1.センスレス

2.Re:Re:

3.アフターダーク

4.荒野を歩け

5.ループ&ループ

6.リライト

7.ソラニン

8.君という花

9.シーサイドスリーピング

10.夕暮れの紅 w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

11.ケモノノケモノ w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

12.夜を越えて

13.迷子犬と雨のビート w/下村亮介(the chef cooks me)

14.エンパシー w/下村亮介(the chef cooks me)

15.触れたい 確かめたい w/塩塚モエカ(羊文学), 下村亮介(the chef cooks me)

16.UCLA w/畳野彩加(Homecomings), 下村亮介(the chef cooks me)

17.ダイアローグ w/下村亮介(the chef cooks me)

18.転がる岩、君に朝が降る w/下村亮介(the chef cooks me)

19.You To You w/ROTH BART BARON, 下村亮介(the chef cooks me)

20.フラワーズ w/井上陽介(Turntable Films), 下村亮介(the chef cooks me)