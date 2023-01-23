『BD/ASIAN KUNG-FU GENERATION/映像作品..(本編ディスク+特典ディスク) (初回生産限定盤)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 27分に出品され04月01日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ASIAN KUNG-FU GENERATION (ASIAN KUNG-FU GENERATION)

2022年12月28日 発売





BD:1

1.センスレス

2.Re:Re:

3.アフターダーク

4.荒野を歩け

5.ループ&ループ

6.リライト

7.ソラニン

8.君という花

9.シーサイドスリーピング

10.夕暮れの紅 w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

11.ケモノノケモノ w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

12.夜を越えて

13.迷子犬と雨のビート w/下村亮介(the chef cooks me)

14.エンパシー w/下村亮介(the chef cooks me)

15.触れたい 確かめたい w/塩塚モエカ(羊文学)， 下村亮介(the chef cooks me)

16.UCLA w/畳野彩加(Homecomings)， 下村亮介(the chef cooks me)

17.ダイアローグ w/下村亮介(the chef cooks me)

18.転がる岩、君に朝が降る w/下村亮介(the chef cooks me)

19.You To You w/ROTH BART BARON， 下村亮介(the chef cooks me)

20.フラワーズ w/井上陽介(Turntable Films)， 下村亮介(the chef cooks me)