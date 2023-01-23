『イプサ(IPSA) デザイニング フェイスカラーパレット 103PK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 47分に出品され04月28日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イプサ(IPSA) デザイニング フェイスカラーパレット 103PK



【商品説明】

・立体感

・肌を明るくする



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。