『イプサ(IPSA) デザイニング フェイスカラーパレット 103PK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 47分に出品され04月28日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イプサ(IPSA) デザイニング フェイスカラーパレット 103PK
【商品説明】
・立体感
・肌を明るくする
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 10.30 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
712 入札履歴
終了
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