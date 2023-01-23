『プロジェクター 小型 家庭用 1080PフルHD対応 内蔵デュアルスピーカー 天井投影 VGA/HDMI/TF/AV/USB 接続端子 パソ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 07時 54分に出品され04月15日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロジェクター 小型 家庭用 1080PフルHD対応 内蔵デュアルスピーカー 天井投影 VGA/HDMI/TF/AV/USB 接続端子 パソ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 39.50 cm

奥行 : 54.50 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。