『三井農林 日東紅茶 水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ 4g×12袋×24袋入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 19時 49分に出品され03月24日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

三井農林 日東紅茶 水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ 4g×12袋×24袋入



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。