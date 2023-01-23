『三井農林 日東紅茶 水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ 4g×12袋×24袋入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 19時 49分に出品され03月24日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
三井農林 日東紅茶 水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ 4g×12袋×24袋入
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 30.50 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8125円
325 入札履歴
終了
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