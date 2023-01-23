『プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75?78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 06時 13分に出品され04月19日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75?78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75-78)
【商品説明】
・シンプルなデザインで組立簡単・折りたたみ式で収納に便利。プロのトリマーの方、ペット病院やプロの美容師も愛用しています。台面は滑りにくい加工を施しており、尚且つお手入れしやすい素材なので、清潔に保つことが出来ます。 人気のブラック色、お部屋にもなじみやすいカラーリングです。
・差し込み式アームで便利に取り付け。もちろん便利なストラップ付き。
・輸入品のため、細かい傷や歪みがある場合がございます。商品は全て検品しておりますので、使用するにはまったく問題ございません。
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 51.40 cm
奥行 : 76.60 cm
重量 : 9.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8120円
70 入札履歴
終了
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