『レットドリーム ミニ財布 イタリアン革 メンズ レディース 小さい財布 コンパクト財布 ldr02001 ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 59分に出品され05月04日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レットドリーム ミニ財布 イタリアン革 メンズ レディース 小さい財布 コンパクト財布 ldr02001 ブラウン
【商品説明】
・【 プレゼントに最適 ギフトボックス付 】
・【サ イ ズ】：横約11cm＊縦約9cm＊厚さ約3cm
・【メイン素材】：本革(イタリア産ヌメ革)
・【中地素材】：本革(イタリア産ヌメ革)
・【仕様】：カード入れ×8、札入れ×2、小銭入れ×1
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
473 入札履歴
終了
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