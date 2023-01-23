『Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150k【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 15分に出品され05月03日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150k



【商品説明】

・【もっと快適に心地よい睡眠を】 硬すぎず柔らかすぎず、適度な張りがあり心地よい。長さ190cm×幅65cmサイズ、男性が横にになっても十分なスペース、ありがちな変な軋み音もなく、寝返りも快適に出来て、沈んで地面につくこともなく、軽く沈む程度でベッドのような寝心地の良さ。地面から座面までの高さが15cm程度のコット、重心が低くて安定感がある、テント内で使用すると圧迫感を感じません、窮屈に感じることなく。

・【強度と耐荷重アップ】脚が５本と多い、安定感もバツグン耐荷重150Kg。コット自体は縫製もしっかりされて、高級頑丈A7050アルミフレームを採用して、底つき感なくしっかりを支える。厚く丈夫なオッ



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 2.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。