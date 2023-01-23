『Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150k【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 15分に出品され05月03日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150k
【商品説明】
・【もっと快適に心地よい睡眠を】 硬すぎず柔らかすぎず、適度な張りがあり心地よい。長さ190cm×幅65cmサイズ、男性が横にになっても十分なスペース、ありがちな変な軋み音もなく、寝返りも快適に出来て、沈んで地面につくこともなく、軽く沈む程度でベッドのような寝心地の良さ。地面から座面までの高さが15cm程度のコット、重心が低くて安定感がある、テント内で使用すると圧迫感を感じません、窮屈に感じることなく。
・【強度と耐荷重アップ】脚が５本と多い、安定感もバツグン耐荷重150Kg。コット自体は縫製もしっかりされて、高級頑丈A7050アルミフレームを採用して、底つき感なくしっかりを支える。厚く丈夫なオッ
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 2.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
¥ 8115
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度-3度/使用限界温度-9度 マミー型 スリーピングバッグ III オ
¥ 8115
DEWEL アウトドアベッド 折りたたみ キャンプコットベンチ コンパクト 超軽量 2.3KG 耐荷重170kg 航空アルミフレーム 190
¥ 8115
モンベル(mont-bell) 寝袋 ファミリーバッグ #1 最低使用温度-1度 サンセットオレンジ 1121188-SSOG
¥ 8115
キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001
¥ 8114
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 8114
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナースクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 (日
¥ 8114
CoolTry エアーベッド 電動エアーベッド シングル サイズ 耐荷重300kg 長さ190×幅99×厚さ38 エアーマットレス キャンプ
¥ 8114
キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001
¥ 8113
Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災
¥ 8113
Moon Lence キャンプテーブル アルミ ロールテーブル アウトドア ハイキング BBQ 折りたたみ式 コンパクト 超軽量 収納袋つき
¥ 8113
Kingcamp エアーマット ダブル インフレーターマット 自動膨張 テント用マット 折りたたみ 防水防湿 軽量 耐久性 キャンプマット
¥ 8112
NEMO (ニーモ) フィッロキング アビス NM-FLOKG-AB
¥ 8112
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
¥ 8112
Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス
¥ 8112
コールマン(Coleman) エアーベッド アドベンチャーエクストラデュラブルエアーベッド 2000032620
¥ 8112
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
¥ 8112
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
¥ 8112
落札価格8119円
211 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！