『Kensington Orbit Fusion ワイヤレストラックボールK72362JP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 54分に出品され03月23日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kensington Orbit Fusion ワイヤレストラックボールK72362JP
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.35 cm
横幅 : 16.51 cm
奥行 : 20.57 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8114円
745 入札履歴
終了
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