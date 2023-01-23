『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ 長さ44cm M-34H-F BRY(ブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 42分に出品され04月24日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 クラブ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ラバークラブ 長さ44cm M-34H-F BRY(ブ



【商品説明】

・原産国:日本

・素材:ウレタン(表面特殊塗装加工)

・重さ:150g以上

・長さ:44cm



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。