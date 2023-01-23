『エミネンスオーガニックスキンケア ラベンダーエイジコレクティブナイトクリーム (ノーマルからドライスキン、特にマチュアスキンに適しています) 35ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 59分に出品され04月06日 11時 59分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 の高いエイジングケアナイトコンセントレート。クリーミーエマルジョンテクスチャー。アルガンオイル、ホホバオイル、シアバターが潤いを与えます。なめらかで若々しいお肌へと導きます。ノーマル~ドライスキン、特にマチュアスキンに適しています。



A powerful anti-aging night concentrate Features a creamy emulsion texture Contains PhytoCellTecTM Argan Stem Cells & Nutmeg Seed for rejuvenating & repairing benefits Improves skin density & fills wrinkles from the inside out Blended with Argan Oil， Jojoba Oil & Shea Butter for hydrating properties Loaded with anti-irritant Lavender to calm irritated skin Skin appears softer，