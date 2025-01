エミネンスオーガニックスキンケア ラベンダーエイジコレクティブナイトクリーム (ノーマルからドライスキン、特にマチュアスキンに適しています) 35ml【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

の高いエイジングケアナイトコンセントレート。クリーミーエマルジョンテクスチャー。アルガンオイル、ホホバオイル、シアバターが潤いを与えます。なめらかで若々しいお肌へと導きます。ノーマル~ドライスキン、特にマチュアスキンに適しています。



A powerful anti-aging night concentrate Features a creamy emulsion texture Contains PhytoCellTecTM Argan Stem Cells & Nutmeg Seed for rejuvenating & repairing benefits Improves skin density & fills wrinkles from the inside out Blended with Argan Oil, Jojoba Oil & Shea Butter for hydrating properties Loaded with anti-irritant Lavender to calm irritated skin Skin appears softer,