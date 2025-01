スリー ピークパフォーマンスリップクアッド(限定) # X02 Don’t Stop Moving 口紅・リップカラー【2024年最新】

商品情報

品名:THREE ピークパフォーマンスリップクアッド(限定) # X02 Dont Stop Moving



2020年に限定販売されたメイクアップコレクションのアイテムの一つ。

シーズンコンセプトである「GOLD IN THE AIR OF SUMMER ゴールドに挑む、この夏のゲーム」をモチーフに制作されたリップパレットは装いもゴールドが映えます。



気になる内容は左上からトリートメントベース、グロッシープランプ、グローリップ、マットリップの4種と、付属のブラシ。

ただし指でもスッと伸びるテクスチャーなので、ブラシの利用はマストではありません。輪郭をしっかりと与えるにはブラシが



レアな限定パレットで、4種のリップの組み合わせて様々な表情・印象をお楽しみいただけます。



ヌーディーリップは「ベース」と「プランプ」

ナチュラルリップは「ベース」と「グロー」

血色リップは「グロー」と「マット」

立体的ツヤリップは「ベース」→「ブランプ」→「グロー」→「グロッシー」