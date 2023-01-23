『AFVクラブ 1/48 アメリカ空軍 U-2A ドラゴンレディ 高高度偵察機 プラモデル AR48112【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 18時 57分に出品され04月16日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AFVクラブ 1/48 アメリカ空軍 U-2A ドラゴンレディ 高高度偵察機 プラモデル AR48112



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 24.70 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。