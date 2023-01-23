『QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション リード(引綱)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 04時 14分に出品され03月13日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「QUCHITAP（クチタプ）」より引用



【商品名】

QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション リード(引綱)



【ブランド】

QUCHITAP（クチタプ）



【商品説明】





【商品カテゴリ】

犬用リード



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。