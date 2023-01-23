『Play Sink with Running Water， Geyiie Kitchen Sink Toys for Girls Boys Kids【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 55分に出品され03月28日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Play Sink with Running Water， Geyiie Kitchen Sink Toys for Girls Boys Kids Toddlers Pets with Automatic Water Cycle System， Dish Rack， Cutting Food， Tableware Accessories， Pretend Role Playset
|ブランド名
|商品コメント
| Simulation Kitchen Toys: The kid kitchen sink toy can make your baby become a master at housework. They can use it to practice cleaning dishes， clean fruit and vegetables， and practice safe kitchen skills， which can make children immerse in the world of roleーplaying for a long time
Cute Play Cutting Food: This play cutting foods possess vibrant colors and realistic designs. Pretend foods were precut and velcroed together so they can be easily peeled and cut. When you cut it， you can make a realistic chopping sound and give your child a real chopping experience.
Childーfriendly Water Sink Toys: Highーquality ABS material， 360 smooth surface without burrs， odorless and durable. Childーfriendly water sink toys for kids to play and always wash hand to stay healthy. The little sink is perfect for toddlers and even pets.
Real Running Water: This play sink features an automatic water circulation system， providing endless fun and entertainment for kids. The real faucet is designed to help save water， teaching kids to be more mindful about water usage.
Edutaional toy for babies and toddlers: Babies can distinguish various fruits and vegetables unknowingly while playing the sink. Meanwhile， they wash the dishes and put them on the drain rack to dry them to develop a good storage habit. Its a pretend play toy， at the same time， it is an educational toy.
Faucet Troubleshoot: If the faucet makes noise but does not produce water after replacing dry batteries， try the following: ?1. Wait 2ー3 minutes with the faucet in the sink before turning it on. 2. Shake off any water before placing the faucet in the sink， then turn it on.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6970197544325
商品コード
YS0000028739786380
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落札価格8106円
627 入札履歴
終了
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