ヤーマン 吸引エステローラー リポボディスリム IB25E　YA-MAN【2025年の人気アイテム】

商品情報

・バストカップでバストケアも可能

背中、脇下からバストの上に向かって流し込みます。

お腹、脇腹から、バストの内側を通り、バストの上に向かって流し込みます。

※バストには、LIPOモード1・レベル1でご使用ください。



・大小のカップでたるんだお肉を吸引トリートメント

小カップ（二の腕、ふくらはぎ用）

大カップ（お腹、太もも用）



・吸引と同時にEMSトリートメントが可能

お肉を吸引してデコボコ肌をトリートメントしながら、EMSによって筋肉を引き締め、美しいボディを目指します。 ※EMSと吸引は単独動作可能



・安全機能

リリースボタンがついているので、お肉の吸い過ぎを防止します。お肉の状態に合わせて、程よく吸引トリートメントをすることが可能です。





定格：DC5.0V 0.5A

消費電力：約 3W (充電時)

充電時間：約 2〜3時間

生産国： 中国

付属品： 本体、カップ（大・小・バスト）充電台、ACアダプター、付属ジェル、お手入れブラシ、フィルター、取扱説明書



寸法： 幅154 × 奥行63 × 高さ62 mm

質量： 約180g（本体のみ・カップは除く）

