『ヤーマン 吸引エステローラー リポボディスリム IB25E YA-MAN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 59分に出品され04月09日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・バストカップでバストケアも可能
背中、脇下からバストの上に向かって流し込みます。
お腹、脇腹から、バストの内側を通り、バストの上に向かって流し込みます。
※バストには、LIPOモード1・レベル1でご使用ください。
・大小のカップでたるんだお肉を吸引トリートメント
小カップ（二の腕、ふくらはぎ用）
大カップ（お腹、太もも用）
・吸引と同時にEMSトリートメントが可能
お肉を吸引してデコボコ肌をトリートメントしながら、EMSによって筋肉を引き締め、美しいボディを目指します。 ※EMSと吸引は単独動作可能
・安全機能
リリースボタンがついているので、お肉の吸い過ぎを防止します。お肉の状態に合わせて、程よく吸引トリートメントをすることが可能です。
定格：DC5.0V 0.5A
消費電力：約 3W (充電時)
充電時間：約 2〜3時間
生産国： 中国
付属品： 本体、カップ（大・小・バスト）充電台、ACアダプター、付属ジェル、お手入れブラシ、フィルター、取扱説明書
寸法： 幅154 × 奥行63 × 高さ62 mm
質量： 約180g（本体のみ・カップは除く）
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落札価格8106円
940 入札履歴
終了
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