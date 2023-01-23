『Dog Shaver Clippers Professional 12V High Power Dog Clippers for Grooming for Thick Coats Low Noise Plug-in Dog Grooming Kit Dog... [並行輸入品]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 11分に出品され04月07日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Dog Shaver Clippers Professional 12V High Power Dog Clippers for Grooming for Thick Coats Low Noise Plug-in Dog Grooming Kit Dog Trimmer for Grooming with 4 Comb Guides 翻訳：犬用シェーバー バリカン プロフェッショナル 12V ハイパワー 犬用バリカン 厚いコートのグルーミング用 低騒音 プラグイン式の犬用グルーミングキット グルーミング用 4つのコームガイド付き 厚みのあるセラミック刃※ペット専用に開発された33枚歯の細かいカッターヘッドを搭載し、あらゆるペットの毛に対応、セラミック刃は長時間の作業でも熱くなりにくく、スチール刃より耐久性があります。5スピードカッターヘッド調整： 調整リングを回して、5つのカッターヘッド（0.8mm/1.1mm/1.4mm/1.7mm/2.0mm）の長さを調整し、毛の長さを簡単にコントロールできます。
HIPEYA Dog Clippers Low Noise，Dog Cordless Grooming Kit，Professional Rechargeable Cord/Cordless Dogs Dlipper，Electric... [並行輸入品]
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落札価格8106円
208 入札履歴
終了
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