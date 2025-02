Dog Shaver Clippers Professional 12V High Power Dog Clippers for Grooming for Thick Coats Low Noise Plug-in Dog Grooming Kit Dog... [並行輸入品]【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名:Dog Shaver Clippers Professional 12V High Power Dog Clippers for Grooming for Thick Coats Low Noise Plug-in Dog Grooming Kit Dog Trimmer for Grooming with 4 Comb Guides 翻訳:犬用シェーバー バリカン プロフェッショナル 12V ハイパワー 犬用バリカン 厚いコートのグルーミング用 低騒音 プラグイン式の犬用グルーミングキット グルーミング用 4つのコームガイド付き 厚みのあるセラミック刃※ペット専用に開発された33枚歯の細かいカッターヘッドを搭載し、あらゆるペットの毛に対応、セラミック刃は長時間の作業でも熱くなりにくく、スチール刃より耐久性があります。5スピードカッターヘッド調整: 調整リングを回して、5つのカッターヘッド(0.8mm/1.1mm/1.4mm/1.7mm/2.0mm)の長さを調整し、毛の長さを簡単にコントロールできます。