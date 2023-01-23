『KATO Nゲージ EF65 500番台 P形特急色 (JR仕様) 3060-3 鉄道模型 電気機関車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 59分に出品され03月11日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,102円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 2.90 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時の目安サイズとなります。商品自体のサイズではなく、商品サイズとは別物と考慮して頂きご購入の際は詳細を必ずご確認くださいませ。



【商品名】



KATO Nゲージ EF65 500番台 P形特急色 (JR仕様) 3060-3 鉄道模型 電気機関車



プロダクトカテゴリ：その他鉄道模型



・JR貨物承認申請中

・ク5000、コキ104、ワム80000、タキ1000など様々な貨車にマッチする機関車です。

・原産国:日本

・平成初期に貨物列車などを牽引して活躍したEF65 500番台 P形特急色を、JR移行後の姿で製品化。