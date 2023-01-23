『ソフトメッシュサークルのはスポーツ用品です。 JTC ソフトメッシュサークル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 01時 27分に出品され03月17日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,094円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベビーサークル

【商品名】

JTC ソフトメッシュサークル



【商品説明】

・[対象] 5ヶ月 ~ 36ヶ月

・[本体サイズ] 組立時:H65.5×W130×D116cm

・ソフトメッシュ素材でぶつかっても安心なベビーサークル!



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 3.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。