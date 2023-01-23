『ワンデー アキュビュー オアシス 90枚セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 29分に出品され04月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ワンデーアキュビューオアシスの規格データ
タイプ：1日使い捨てコンタクトレンズ
商品名：ワンデーアキュビューオアシス
英語名：1DAY ACUVUE OASYS
内容量：（90枚パック×1箱または30枚入×3箱）
BC（ベースカーブ）：8.5mm/9.0mm
PWR（度数）：-0.50D〜-6.00D（0.25ステップ）/-6.50D〜-12.00D（0.50ステップ）+0.50〜+5.00D(0.25ステップ)プラス度数はBC9.0のみ
DIA（レンズ径）：14.3mm
中心厚：0.085mm（-3.00の場合）
含水率：38％
UVカット：紫外線A波96%カット、紫外線B波99％カット
カラー：ブルー
レンズ刻印：123マーク
DK値（酸素透過係数）：103
DK/L値（酸素透過率）：121
FDA分類：グループI
球面収差補正：なし
販売元：ジョンソンエンドジョンソン株式会社
製造元：ジョンソンエンドジョンソン株式会社
医療機器承認番号：22800BZX00049000
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落札価格8092円
144 入札履歴
終了
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