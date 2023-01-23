『ワンデー アキュビュー オアシス 90枚セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 29分に出品され04月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワンデーアキュビューオアシスの規格データ

タイプ：1日使い捨てコンタクトレンズ

商品名：ワンデーアキュビューオアシス

英語名：1DAY ACUVUE OASYS

内容量：（90枚パック×1箱または30枚入×3箱）

BC（ベースカーブ）：8.5mm/9.0mm

PWR（度数）：-0.50D〜-6.00D（0.25ステップ）/-6.50D〜-12.00D（0.50ステップ）+0.50〜+5.00D(0.25ステップ)プラス度数はBC9.0のみ

DIA（レンズ径）：14.3mm

中心厚：0.085mm（-3.00の場合）

含水率：38％

UVカット：紫外線A波96%カット、紫外線B波99％カット

カラー：ブルー

レンズ刻印：123マーク

DK値（酸素透過係数）：103

DK/L値（酸素透過率）：121

FDA分類：グループI

球面収差補正：なし

販売元：ジョンソンエンドジョンソン株式会社

製造元：ジョンソンエンドジョンソン株式会社

医療機器承認番号：22800BZX00049000