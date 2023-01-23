『法人様限定 トッケン キッズ家具 キッズ備品 非常持出22点セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 39分に出品され03月12日 21時 39分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：W410×D310×H190
備考：完成品
【注意事項】
※セット内容について予告なく内容物が変更する場合があります。
沖縄、離島及び中継を伴う場合は、追加送料が必要ですので別途ご案内致します。
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落札価格8085円
13 入札履歴
終了
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