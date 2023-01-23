スノーピーク ストレッチクロスパンツ SPE-PA-23AU001 snow peak Stretch Cloth Pants【送料無料】【2023秋冬モデル】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

サイズ

M(ウエスト83cm、股上33cm、股下69cm、裾幅17.5cm)

L(ウエスト87cm、股上33.5cm、股下70cm、裾幅18.5cm)

XL(ウエスト92cm、股上35cm、股下73.5cm、裾幅19.5cm)

※弊社で平置きにより計測を行っておりますため、多少の誤差が生じる場合がございます。

素材：ポリエステル100%