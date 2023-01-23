『デサントゴルフ レディース ゴルフウェア リサイクルメランジ 2WAYストレッチ スカート DGWVJE03 2023年春夏モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 12分に出品され03月04日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『2月デザインテーマは北欧ノルウェー「オスロ」。フィヨルドの雄大な自然をイメージした爽やかな春のスタイルを展開。』「DSTG」のロゴプリントが目を引くアシンメトリープリーツスカート。プリーツ裾と後身ベルト部分の配色がアクセント。縦・横に伸びるストレッチ性を備え、適度なハリ感が特徴のリサイクル（環境配慮）素材を使用。ポケットは4つ。《機能》吸汗 / UV CUT（UPF50＋） / 2WAYストレッチ《素材》ポリエステル92%ポリウレタン8%DESCENTE GOLF オススメ おすすめ デサント ゴルフ ゴルフ用品 ゴルフウェア ウエア アパレル 洋服 女性 レディースウェア ボトムス スカート 春 プリーツスカート プリーツ ハリ ポケット 吸汗 UV 2WAYストレッチ ストレッチ ベージュ グリーン ネイビー DC23SSWEAR