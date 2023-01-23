『ファーストメイト オーストラリアンラム 普通粒 6.6kg FirstMate【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 00時 00分に出品され03月23日 00時 00分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーストラリアンラムは主な動物性タンパク源として、オーストラリア産のラム肉が使用されています。このグレインフリー（穀物不使用）であまり多くの原材料を使わないシンプルな製法のドッグフードは、愛犬への毎日の給餌はもちろんのこと、アレルギー反応を起こしにくく、また排泄もスムーズにできるように作られています。

ブルーベリー、ラズベリー、そしてクランベリーも加えることによって、その味をより一層美味しくすることはもちろんのこと、それらが含有する抗酸化物質の働きで、免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポートします。(全年齢対応)ドッグフード