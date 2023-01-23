『LOUDNESS 30th ANNIVERSARY LIMITED EDITIO.. ／ LOUDNESS (CD)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 17時 30分に出品され04月23日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD/アルバム発売日:2022/10/26収録曲: / PRAY FOR THE DEAD / SLAUGHTER HOUSE / WAKING THE DEAD / BLACK WIDOW / RACING THE WIND / LOVE KILLS / HELL BITES / EVERYONE LIES / TWISTED / FIRESTORM / PRAY FOR THE DEAD / SLAUGHTER HOUSE / WAKING