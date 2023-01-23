『30%OFF メンズ ワコール wacoal 睡眠科学 ナイトウェア ロング袖ロングパンツ パジャマ YGS237 ふわごころ 二重ガーゼ 在宅 テレワーク 【MA】【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 07時 23分に出品され05月10日 07時 23分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
夜、眠りにつくときから、朝、すっきりと目覚めるまで。
本当に「ここちよく眠る」ために、いったい何が必要なのか。
ワコールが長年研究を続けて生まれた“眠りここちに、こだわるパジャマ”。
それが、睡眠科学ブランドです。
しっとりなめらかふわふわ触感の「ふわごころ(R)」パジャマ。
綿花の中でも天然油脂分が多く、独特のなめらかさを持つインド綿を使用。
ゆっくり丁寧な仕上げ加工で、ふんわりやわらかな肌ざわりに。
タテ糸とヨコ糸をドビー織機で二重組織にしたガーゼ素材
ドビー部でストライプ柄の表情を出しました。
商品概要
M：バスト112.0cm 着丈75.0cm ズボン脇丈100.0cm ウエスト62.0cm
L：バスト120.0cm 着丈80.0cm ズボン脇丈105.5cm ウエスト66.0cm
ロング袖ロングパンツ
カラー：KO WH
生地の厚さ：やや薄め
素材：綿100％
原産国：日本製
睡眠科学 ワコール パジャマ ルームウェア ナイトウェア ナイティ 部屋着 ルームウェア おうち時間 STAYHOME stayhome 巣ごもり 在宅 在宅勤務 テレワーク リモート メンズ 男性 綿100％ ふわごころ 二重ガーゼ 日本製 国産 2104
メンズ インナー セット 長袖 丸首 シャツ グンゼ 男性下着 肌着 まとめ買い 安い 綿100 5枚組 快適工房 KH3008 送料無料 3L
¥ 8085
POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン メンズ パジャマ上下セット 半袖Tシャツ ジョガーパンツ ルームウェア 大きめサイズ PK20RL-PK23RL-A9CL
¥ 8085
LANVIN COLLECTION ランバン コレクション ダイヤリンクス 先染め ジャガード/天竺無地 パジャマ メンズ 男性 54420013 公式ショップ 正規ライセンス商品
¥ 8085
ワコール Wacoal 睡眠科学 メンズ ルームウェア パジャマ トップス 両面起毛 ボーダー 上下セット ML
¥ 8085
【POLO RALPH LAUREN】ホリデーベアワッフル ロングスリーブシャツ
¥ 8085
【POLO RALPH LAUREN】ホリデーベアワッフル ロングスリーブシャツ
¥ 8085
ワコール マタノアツコ パジャマ HGX533 wacoal ATSUKO MATANO メンズ 長袖 ロングパンツ 綿100％ 猫 ストライプ (M・Lサイズ) 紙袋
¥ 8085
ワコール マタノアツコ パジャマ HGX533 wacoal ATSUKO MATANO メンズ 長袖 ロングパンツ 綿100％ 猫 ストライプ (M・Lサイズ) 紙袋
¥ 8085
ワコール マタノアツコ パジャマ HGX533 wacoal ATSUKO MATANO メンズ 長袖 ロングパンツ 綿100％ 猫 ストライプ (M・Lサイズ) 紙袋
¥ 8085
ボクサーパンツ Calvin Klein / カルバンクライン LOW RISE TRUNK 3PK（3枚組）ローライズ ボクサーブリーフ 3点セット
¥ 8085
POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン メンズ パジャマ上下セット 半袖Tシャツ ジョガーパンツ ルームウェア 大きめサイズ PK20RL-PK23RL-A5PL
¥ 8085
パールイズミ 鬼滅の刃 プリント レッグカバー KM411 我妻善逸 L
¥ 8075
P最大16倍11/12限定 (取寄) トミー ジョン メンズ セカンド スキン ボクサー ブリーフ 8 Tommy John men Second Skin
¥ 8071
花王 リリーフ パンツタイプ安心のうす型 L-LL 1セット（64枚：16枚×4パック）
¥ 8071
花王 リリーフ パンツタイプ安心のうす型 M-L 1セット（72枚：18枚×4パック）
¥ 8071
グンゼ 快適工房 メンズ 空気の層で暖める 長袖U首シャツ 日本製 KQ6310 5枚セット M/L
¥ 8068
（まとめ）リブドゥコーポレーション リフレ はくパンツ 下着のようなベージュタイプ M 1パック（24枚） 〔×5セット〕(代引不可)
¥ 8064
（まとめ）リブドゥコーポレーション リフレ はくパンツ 下着のようなベージュタイプ L 1パック（22枚） 〔×5セット〕(代引不可)
¥ 8064
落札価格8085円
998 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！