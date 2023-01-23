30%OFF メンズ ワコール wacoal 睡眠科学 ナイトウェア ロング袖ロングパンツ パジャマ YGS237 ふわごころ 二重ガーゼ 在宅 テレワーク 【MA】【新年の贈り物】

商品情報

特徴

夜、眠りにつくときから、朝、すっきりと目覚めるまで。

本当に「ここちよく眠る」ために、いったい何が必要なのか。

ワコールが長年研究を続けて生まれた“眠りここちに、こだわるパジャマ”。

それが、睡眠科学ブランドです。



しっとりなめらかふわふわ触感の「ふわごころ(R)」パジャマ。

綿花の中でも天然油脂分が多く、独特のなめらかさを持つインド綿を使用。

ゆっくり丁寧な仕上げ加工で、ふんわりやわらかな肌ざわりに。

タテ糸とヨコ糸をドビー織機で二重組織にしたガーゼ素材

ドビー部でストライプ柄の表情を出しました。



商品概要

M：バスト112.0cm 着丈75.0cm ズボン脇丈100.0cm ウエスト62.0cm

L：バスト120.0cm 着丈80.0cm ズボン脇丈105.5cm ウエスト66.0cm

ロング袖ロングパンツ

カラー：KO WH

生地の厚さ：やや薄め

素材：綿100％

原産国：日本製

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