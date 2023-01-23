『BARNS（バーンズ） BR-7750R オックス ショートスリーブ バンドカラーシャツ / メンズ / 半袖 / コットン / 日本製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 03分に出品され03月06日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 縫い・染め・洗い全ての工程を国内生産にこだわったバンドカラーシャツ。

厳選されたオックスフォード生地に、製品染めを施した、独特の風合いと、柔らかな肌触りの良い半袖シャツです。



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カテゴリ ファッション

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トップス タグ BARNS（バーンズ）

BR-7750R

オックス

ショートスリーブ

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