『スニーカー PUMA プーマ ユニセックス エクステント ニトロ モノ スニーカー【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 16時 04分に出品され04月08日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:68780413
ショップ:PUMA STORE ZOZO，プーマストアゾゾ
ブランド:PUMA，プーマ
商品名:PUMA プーマ ユニセックス エクステント ニトロ モノ スニーカー
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:387498
素材:合成繊維+人工皮革+合成樹脂(ポリウレタン)、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
原産国:ベトナム
カラー:ホワイト×グレー，ブラック×グレー
サイズ:22.0cm，22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，25.5cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm
企画ID:1613966，1626140，1623508，1617578，1617287，1616126，1613965，1613964，1613963，1613962，1595570，1595569，1595568，1595566，1585310，1582597，1581085，1576156
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落札価格8085円
719 入札履歴
終了
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