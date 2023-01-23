『MAYSON GREY / メイソングレイ ウェーブジャガードニットプルオーバー≪手洗い可能≫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 31分に出品され03月16日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 この商品はセール価格です

16，500円 → 11，550円(30%off)



【カテゴリ】レディース > トップス > ニット・セーター

【カラー】ダークネイビー/グレー系その他

【サイズ】M

【実寸(cm)】M:着丈(前/後)60/67cm 身幅60cm 肩幅59cm 袖丈48cm 裾幅56cm 袖幅19.5cm 袖口18cm

【素材】ダークネイビー/グレー系その他：ポリエステル70％ ナイロン21％ 毛8％ ポリウレタン1％

【製造国】-

【基本情報】2112-27319，メイソングレイ

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ MAYSON

GREY

/

メイソングレイ

ウェーブジャガードニットプルオーバー≪手洗い可能≫