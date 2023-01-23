『MAYSON GREY / メイソングレイ ウェーブジャガードニットプルオーバー≪手洗い可能≫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 31分に出品され03月16日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この商品はセール価格です
16，500円 → 11，550円(30%off)
【カテゴリ】レディース > トップス > ニット・セーター
【カラー】ダークネイビー/グレー系その他
【サイズ】M
【実寸(cm)】M:着丈(前/後)60/67cm 身幅60cm 肩幅59cm 袖丈48cm 裾幅56cm 袖幅19.5cm 袖口18cm
【素材】ダークネイビー/グレー系その他：ポリエステル70％ ナイロン21％ 毛8％ ポリウレタン1％
【製造国】-
【基本情報】2112-27319，メイソングレイ
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落札価格8085円
980 入札履歴
終了
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