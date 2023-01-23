『iDOO イドー 水耕栽培キット すいこう栽培キット 家庭菜園 室内 水耕栽培 水中ポンプ搭載 同時に8株野菜栽培可能 植物育成LEDライト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 00分に出品され04月13日 00時 00分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
iDOO イドー 水耕栽培キット すいこう栽培キット 家庭菜園 室内 水耕栽培 水中ポンプ搭載 同時に8株野菜栽培可能 植物育成LEDライト
【商品説明】
・【22W高性能植物育成ライト】日光の代わりとなる省電力な3色LEDライトを搭載して、1年中天候に左右されず、美味しいビタミン豊富な野菜を収穫可能です。さらにLEDライトの鮮やかな色合いは、夜の間は艶やかな雰囲気を演出します。ライトが睡眠に影響を与える場合は、現在のモードボタンを押すことで光を消すことができ、10時間後に自動的にライトが作動します。この設計は、電源をオフにした後に電源の入れ忘れを防止します。
・【スマート水耕栽培キット】オート運転機能搭載、植物によって野菜モード/花＆果物モードを調整可能で、初心者でも簡単に育てられる水耕栽培キットです。さらに水耕栽培技術で土より3倍早く成長します。
【サイズ】
高さ : 19.10 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8084円
323 入札履歴
終了
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