『レザックス 広島東洋カープ アイアンカバー7本セット レッド HCIG-2806【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 07時 12分に出品され04月03日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,083円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レザックス 広島東洋カープ アイアンカバー7本セット レッド HCIG-2806



【商品説明】

・7本セット

・ヘッドカバー

・素材:合成皮革(PU)

・部門名:メンズ



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 16.30 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。