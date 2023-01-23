『レザックス 広島東洋カープ アイアンカバー7本セット レッド HCIG-2806【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 07時 12分に出品され04月03日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,083円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス 広島東洋カープ アイアンカバー7本セット レッド HCIG-2806
【商品説明】
・7本セット
・ヘッドカバー
・素材:合成皮革(PU)
・部門名:メンズ
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8083円
214 入札履歴
終了
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