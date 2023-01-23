『TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 32分に出品され03月10日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 6.40 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。