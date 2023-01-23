『光 (HIKARI) ゴムマグネット 2.0×19mm 20m巻 茶 GM2-19【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 03時 01分に出品され03月28日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光 (HIKARI) ゴムマグネット 2.0×19mm 20m巻 茶 GM2-19



ハサミ・カッターなどで切って、お好みのサイズでお使いいただけます。片面着磁です。