『UFG Ultimate - Metal Cup Groin Guard Genuine Leather Shell Boxing Bo 並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 28分に出品され03月30日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ???MATERIAL: UFG offers a professionally handcrafted metal cup groin guard made of 100% engineered leather covering the steel inner shell.

・???DESIGN: Steel construction disperses impact while closed cell rim padding offers protection and comfort. Ergonomically designed for the best fit and comfort during training.

・???COMFORT: The hard shell perfectly protects vulnerable areas from possible blows and unpleasant consequences while providing you the protection from low blows.

・???TESTED