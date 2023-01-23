『UFG Ultimate - Metal Cup Groin Guard Genuine Leather Shell Boxing Bo 並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 28分に出品され03月30日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
???MATERIAL: UFG offers a professionally handcrafted metal cup groin guard made of 100% engineered leather covering the steel inner shell.
・???DESIGN: Steel construction disperses impact while closed cell rim padding offers protection and comfort. Ergonomically designed for the best fit and comfort during training.
・???COMFORT: The hard shell perfectly protects vulnerable areas from possible blows and unpleasant consequences while providing you the protection from low blows.
・???TESTED
ボックスof 16?BCW磁気カードホルダー???100?PT。 並行輸入
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落札価格8068円
181 入札履歴
終了
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