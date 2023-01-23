『[リベルト エドウィン] トートバッグ メンズ デニム 大きめ 別注 シンプル カジュアル 通勤 通学 男女兼用 ブラック Free【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 07時 17分に出品され04月12日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Fサイズ= (約)縦 32cm×横 37cm×マチ15.5cm Fサイズ= (約)持ち手の長さ51cm 持ち手の高さ17cm サイズ= 弊社スタッフによる採寸
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落札価格8066円
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終了
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