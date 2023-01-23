『武田コーポレーション/キャットタワー/キャットタワー ヴィラヒョウ柄(YS-80457GY)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 57分に出品され03月14日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
武田コーポレーション/キャットタワー/キャットタワー ヴィラヒョウ柄(YS-80457GY)
【商品説明】
・サイズ:45×45×121cm
【サイズ】
高さ : 29.01 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 12.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8065円
508 入札履歴
終了
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