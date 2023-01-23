『タミヤ ミニ四駆特別販売 ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ (ライトグリーン/ブルー) 69569【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 30分に出品され03月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ ミニ四駆特別販売 ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ (ライトグリーン/ブルー) 69569
【商品説明】
・2レーンのミニ四駆公認コース
・お客様の性別:male
・オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ
・コース幅:11.5cm 、フェンス高:5cm 、コースの長さ:2周で約10m
・レーンチェンジ部にはマシンの飛び出しを防ぐ透明カバー付き
・素材:プラスチック
・組み合わせたコースの大きさ216×120cm
・組み立てる必要がありますか?: はい
【サイズ】
高さ : 28.00 cm
横幅 : 52.20 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 5.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8065円
88 入札履歴
終了
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