『タミヤ ミニ四駆特別販売 ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ (ライトグリーン/ブルー) 69569【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 30分に出品され03月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ ミニ四駆特別販売 ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ (ライトグリーン/ブルー) 69569



【商品説明】

・2レーンのミニ四駆公認コース

・お客様の性別:male

・オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ

・コース幅:11.5cm 、フェンス高:5cm 、コースの長さ:2周で約10m

・レーンチェンジ部にはマシンの飛び出しを防ぐ透明カバー付き

・素材:プラスチック

・組み合わせたコースの大きさ216×120cm

・組み立てる必要がありますか?: はい



【サイズ】

高さ : 28.00 cm

横幅 : 52.20 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 5.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。