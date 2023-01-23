『アシックス（asics） 中綿ロングコート 2031D539 アウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 24分に出品され03月22日 02時 24分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TEAM COLLECTIONシリーズ。
ワンポイントデザインの中わたロングコート。
Lサイズで着丈が約121cmロング丈で背ベンチレーション仕様と再帰反射シート付き
サイズ： XS，S，M，L，XL，2XL，3XL，4XL
品質：ポリエステル100%
生産地： ベトナム
裏起毛・防風・防寒・保温・運動
2031D539-001 2031D539-400
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落札価格8064円
600 入札履歴
終了
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