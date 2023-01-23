『カルカン ハンディ缶 まぐろ キャットフード 160グラム (x 18) (ケース販売)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 08分に出品され04月17日 15時 08分に終了予定です。即決価格は8,063円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カルカン ハンディ缶 まぐろ キャットフード 160グラム (x 18) (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.5×7.5×14.5cm
・本体重量:0.48kg
・猫ちゃんの年齢にあわせたケアを
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 45.80 cm
重量 : 10.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8063円
415 入札履歴
終了
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