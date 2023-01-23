『電気ケトル 薬膳ポット 薬膳茶ポット 煎じ器 1.5L 透明 ガラス おしゃれ お湯 保温 ポット やかん ステンレス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 20時 30分に出品され04月29日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名：多効能電気ケトル

規格：手動/スマート

カラー：ディープグリーン

最大容量1.5L

製品電力：500W

定格電圧：110V 50

サイズ：

ケトル：直径10cm*高さ13cm

加熱装置：直径18cm*高さ7cm

素材： 本体：ガラス、プラスチック

ボタン・内部：ステンレス鋼

カップ、プレート：陶磁器



原産国：中国



特徴：

*シリコンガラスク製：加熱の時には焦げにくて、清潔の時には水で洗い流して拭いて、清潔完成です。

*濾過網付き：自動的に残りかすを濾過できます。

*厚み増やしの蓋：シールリングが付き、気密性が優れて、沸かしても溢れません。

*分離式コード：取り外して清潔できます。

*大きい放熱穴：速やかに放熱、本体を損ないません。

*精巧なカップセット：カップ、トレー、収納棚も付きます。（別売り品）