『中国ドラマ「琉璃」写真集 チョンイー(成毅）ソロ版第二弾！【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 23時 50分に出品され03月10日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
華流ドラマ「琉璃」主演中国俳優チョンイー(成毅）の劇中写真集第二弾です！
本のサイズ29.5×21cm、全150ページ！
中国からの国際送料込みのお値段です！
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落札価格8060円
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終了
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