『国内稀少2023新品 北欧無垢材 高級アームチェア Yチェア レストラン 別荘 書斎のベランダ 手すりの椅子 イス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 11分に出品され03月29日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
※新品未使用
※詳しいサイズ情報は商品説明をご覧下さい。
【カラー】画像参照
新品 高級アームチェア Yチェア レストラン 別荘 斎のベランダ 手すりの椅子
けやきの木は重くて、堅固で、衝撃に抵抗します。木材の性質が均一で，色調が柔らかい。中高級の家具用材です。
※素材：実木
※サイズ：53*48*75cm
※重量：約5kg
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落札価格8059円
850 入札履歴
終了
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