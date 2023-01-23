『国内稀少2023新品 北欧無垢材 高級アームチェア Yチェア レストラン 別荘 書斎のベランダ 手すりの椅子 イス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 11分に出品され03月29日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

※新品未使用

※詳しいサイズ情報は商品説明をご覧下さい。

【カラー】画像参照

新品 高級アームチェア Yチェア レストラン 別荘 斎のベランダ 手すりの椅子

けやきの木は重くて、堅固で、衝撃に抵抗します。木材の性質が均一で，色調が柔らかい。中高級の家具用材です。

※素材：実木

※サイズ：53*48*75cm

※重量：約5kg