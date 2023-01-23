『ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05kg 犬想いオリジナル今治ハンドタオルセットタオルカラー モカ正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 41分に出品され04月19日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05kg 犬想いオリジナル今治ハンドタオルセットタオルカラー モカ正規品
【商品説明】
・こちらの商品は犬想いオリジナル今治ハンドタオルセット、カラーモカになっています。
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 24.70 cm
奥行 : 32.50 cm
重量 : 7.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8059円
225 入札履歴
終了
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