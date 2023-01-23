『TUMI/McLaren 『トルク』スリング ボディーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 02時 51分に出品され03月06日 02時 51分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: TUMIとMcLarenのコラボレーションによる『トルク』スリング ボディーバッグです。

カテゴリ: 高級感あふれるボディーバッグ。メンズ向けにデザインされております。

色: ブラック系で、どんなコーディネートにも合わせやすい一品です。

ブランド: TUMIの信頼性と品質を誇るこのアイテムは、使い勝手とスタイルを兼ね備えています。

商品の状態: 未使用に近い状態ですので、新品同様の品質をお楽しみいただけます。



【素材】: 高耐久性のナイロン素材

【サイズ】: 高さ35.5cm 幅21.5cm 奥行き8.25cm



使用頻度: この商品は全く使用しておらず、新品同様の状態です。

出品理由: 購入後、自分のスタイルとは違うと感じたため出品いたします。



いつもとは一味違うスタイルを求めている方には最適な一品です。是非、この機会にご覧ください。よろしくお願いいたします。



こちらは海外アウトレットサイトより個人輸入した商品で正規店での購入品ではありません。細かな点で製品仕様の違いがある場合がありますので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI/McLaren

『トルク』スリング

ボディーバッグ